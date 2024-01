Auszeichnung. Die WU Wien hat der Schweizer Wissenschaftlerin Susan Emmenegger ein Ehrendoktorat verliehen. Sie ist auf Zivil-, Banken- und Gesellschaftsrecht spezialisiert.

Am 22.1.2024 wurde der Titel Ehrendoktorin der WU Wien an die Schweizer Professorin und Wissenschaftlerin Susan Emmenegger verliehen. Das Ehrendoktorat ist die höchste akademische Auszeichnung, die von der WU für wissenschaftliche Leistungen vergeben wird.

In den letzten 20 Jahren wurde der Titel von der WU Wien lediglich dreimal vergeben, zuletzt 2019 an den amerikanischen Rechtswissenschaftler Fredrick Schauer, 2017 an den Nobelpreisträger James J. Heckman und 2005 an den ehemaligen Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs, Karl Korinek.

Der Werdegang

Susan Emmenegger ist ordentliche Professorin für Privatrecht und Bankrecht an der Uni Bern, Direktorin des Instituts für Bankrecht und Co-Direktorin des Zivilistischen Seminars. Neben ihrer universitären Tätigkeit ist sie Mitglied des Verwaltungsrats der Schweizerischen Finanzmarktaufsicht (FINMA), Vorsitzende Herausgeberin der Schweizerischen Zeitschrift für Wirtschafts- und Finanzmarktrecht (SZW) und Vorsitzende des Fachbeirats des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg.

Sie ist spezialisiert auf nationales und internationales Finanzmarktrecht sowie Obligationenrecht. Sie ist Mitglied der European Company Law Experts (ECLE) und organisiert die Schweizerische Bankrechtstagung. Sie ist außerdem Herausgeberin der gleichnamigen Schriftenreihe.

Ihr akademischer Werdegang umfasst einen LL.M.-Abschluss von der Cornell University Law School, eine Habilitation zum Bankorganisationsrecht und mehrere Fellowships sowie Gastprofessuren. Seit 2014 ist sie Adjunct Professor an der Cornell Law School.