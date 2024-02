Inkasso: Jennifer Schimanko leitet jetzt PAIR Finance

Wien. Jennifer Isabella Schimanko wird Geschäftsführerin von PAIR Finance Österreich. Sie kommt vom Versicherungskonzern Allianz.

Das deutsche Fintech-Unternehmen PAIR Finance ernennt Jennifer Isabella Schimanko (38) zur Geschäftsführerin Österreich. Sie soll das Wachstum und Weiterentwicklung des KI-basierten Digitalinkassos in Österreich vorantreiben, heißt es in einer Aussendung. PAIR Finance wurde 2016 in Berlin gegründet. Heute setzen laut den Angaben rund 550 Unternehmen seine Tools ein

Die Laufbahn

Die gebürtige Österreicherin Schimanko war 17 Jahre lang in unterschiedlichen Positionen, zuletzt als Head of Sales Strategy bei der Allianz Österreich sowie leitend für Projekte in der Region Zentral- und Osteuropa tätig. Im Anschluss verantwortete sie laut den Angaben bei Credi2 die Bereiche Personal und Strategie als Chief People und Strategy Officer. Sie hat einen Abschluss der University of Minnesota Carlson School of Management und den Global Executive MBA der WU Executive Academy, Wien.

„Österreich ist ein wichtiger Markt von PAIR Finance. Wir freuen uns daher sehr, Jennifer als Geschäftsführerin in Österreich und neuestes Mitglied im Management-Team von PAIR Finance begrüßen zu dürfen“, so Stephan Stricker, Gründer und CEO von PAIR Finance. Die Vorteile des hauseigenen KI-basierten Systems für Geschäftskunden seien schnellere Rückzahlung, höhere Rückführungsquoten sowie langfristige Kundenbindung, heißt es. Dabei setze man gegenüber den Konsumenten (Schuldnern) u.a. auf Kontakt per E-Mail, SMS und WhatsApp. Mit dem Einsatz eigener Algorithmen und intelligenter Datenanalyse unterbreite man diesen ein passendes Bezahlangebot.