Willhaben: Alexander Reissigl wird Head of Auto & Motor

IT-Management. Alexander Reissigl (35) ist neuer Head of Auto & Motor bei willhaben. Sein Hauptaugenmerk liegt auf der „unaufhaltsamen Transformation“ des Marktes.

Alexander Reissigl (35) fungiert seit Februar 2024 als neuer Head of Auto & Motor bei der Plattform willhaben. Der gebürtige Tiroler verantwortet damit das Auto & Motor Sales- und Support-Team sowie das autoPro24 Sales- und Support-Team, das von Marcus Kraushofer als Teamlead geführt wird, heißt es in einer Aussendung.

Laufbahn und Aufgaben

Bereits während seines Bachelor-Studiums der Wirtschaftswissenschaften an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck und seines Master-Studiums an der Hult International Business School in London hat Reissigl Berufserfahrung im Bereich Automotive gesammelt. Zu seinen beruflichen Stationen zählen Standard Profil, die BTV Vier Länder Bank in Innsbruck sowie McKesson Europe. 2018 begann er bei willhaben.

„Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, uns auf die unaufhaltsame Transformation im Automobil-Bereich vorzubereiten und dabei unseren User:innen und Kund:innen weiterhin den größten Mehrwert zu liefern“, wird Reissigl zitiert. Bereits als Teamlead im Bereich Business Development habe er die Strategie im Bereich Auto & Motor sowie die neuen Produkte im willhaben-Motornetzwerk maßgeblich mitentwickelt, so Sylvia Dellantonio, Geschäftsführerin von willhaben.