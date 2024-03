TUI zahlt weniger Zinsen wenn CO2 sinkt, Latham & Watkins hilft dabei

Frankfurt. Kanzlei Latham & Watkins beriet bei der Emission von Sustainability-Linked Senior Notes des Reise-Riesen TUI AG: Die Verzinsung ist an die CO2-Emissionen gekoppelt.

Konkret hat das deutsche Kapitalmarktteam von Latham & Watkins LLP die TUI AG bei der Emission einer Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 500 Mio. Euro beraten. Die Anleihe umfasst laut den Angaben Sustainability-Linked Senior Notes (5,875% p.a.) mit Fälligkeit 2029.

Weniger CO2 pro Kilometer

Die Verzinsung der Anleihe ist an die Erreichung eines bestimmten Nachhaltigkeitsziels gebunden und stehe im Einklang mit TUI‘s Sustainability-Linked Finance Framework. Konkret sollen die CO2-Emissionen der Airlines der TUI Group pro „Revenue Passenger Kilometer“ bis zum Ablauf des Geschäftsjahrs 2026 (30. September 2026) um mindestens 11 Prozent gesenkt werden. Vergleichsbasis ist das am 30.09.2019 beendete Geschäftsjahr. Wird dieses Ziel nicht erreicht, erhöht sich der jährliche Zinssatz für die Anleihen für die Restlaufzeit um 25 Basispunkte, so TUI in einer Aussendung.

Das Beratungsteam

Latham & Watkins hat mit folgendem Team beraten: Rüdiger Malaun (Partner, München), Alexander Lentz (Partner, gemeinsame Federführung), Gregory Walker, Camilla Kehler-Weiß (beide Counsel), Isabel Willius, Laura Neumann (beide Associate), Ciara McGarry und Benjamin Rudolph (beide Legal Analysts, alle Capital Markets, alle Frankfurt).