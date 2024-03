Moot Court Kartellrecht 2024 startet mit „Caselex“

Legal Tech. Der Moot Court Kartellrecht ist gestartet: LexisNexis rüstet dabei alle Studierenden mit dem neuen Tool Caselex aus.

Am 11.3.2024 fand das Kick-off Event zur Kooperation zwischen LexisNexis und dem Moot Court Kartellrecht statt: Fachverlag LexisNexis ist Unterstützer der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde BWB und Partner des Moot Courts Kartellrecht und stattet die Teilnehmer:innen mit dem Recherchetool Caselex aus.

Moot Courts seien als simulierte Gerichtsverhandlungen eine hervorragende Möglichkeit für Studierende das juristische Handwerkszeug anzuwenden und LexisNexis sei es wichtig die Ausbildung zu fördern, heißt es dazu in einer Aussendung.

Start zum Moot Court Kartellrecht 2024

An dem Event nahmen rund vierzig Studierende sowie Vertreter:innen von Kanzleien, BWB und Studierenden-Organisation ELSA teil. Besonderer Dank gelte den BWB-Mitarbeiterinnen Trampert-Paparella, Potocnik-Manzouri und Wakonig sowie Straßer von ELSA – dank Ihnen konnte die Zusammenarbeit realisiert werden. Ziel der Veranstaltung war es auch, in geselliger Umgebung den Austausch zwischen allen Beteiligten zu fördern.

Im Anschluss an die Eröffnung erhielten die Studierenden eine Einführung in die Nutzung von Caselex. Caselex bietet Zugriff auf 70.000 Marktdefinitionen sowie akzeptierte Abhilfemaßnahmen von den Wettbewerbsbehörden sechzig verschiedener Jurisdiktionen. Expert:innen ergänzen die Infos laufend mit Analysen und Zusammenfassungen. Caselex ist ein weiterer Baustein in LexisNexis‘ Plan juristisches KnowHow aber auch Workflows mit einem umfassenden Ökosystem an Tools abzudecken. In den kommenden Monaten können die Studierenden Caselex nutzen, um ihre Fälle optimal vorzubereiten.

Man sei begeistert, den Moot Court Kartellrecht Kickoff-Event an der Seite der Kollegen von LexisNexis Österreich zu unterstützen, so Dazu Iasonas Mourellos, CEO von Caselex. Studierenden den Zugriff auf die umfassende Datenbank zu ermöglichen unterstreiche das Engagement für juristische Ausbildung und Rechtswissenschaft im Bereich Wettbewerbsrecht.

Studentin und Moot Court Teilnehmerin Sophie Thumfart: „Das Event war sehr nett und es war auch sehr spannend, das neue Tool „Caselex“ kennenzulernen und direkt vom CEO gezeigt zu bekommen. Man hat auch die Teams von den anderen Universitäten kennengelernt und es war auch spannend, sich mit einigen Kanzleien zu unterhalten und einen kurzen praktischen Einblick in den Alltag im Kartellrecht zu bekommen.“