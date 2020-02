Aufnahmeverfahren an der Uni Graz startet

Hochschulen. Am 1. März startet an der Uni Graz die Registrierungsfrist für zwölf Bachelor-, Master- und Diplomstudien. Bis 15. Juli ist eine Bewerbung möglich.

Interessierte, die ab dem Wintersemester 2020/21 eines oder mehrere dieser Studien beginnen möchten, haben bis einschließlich 15. Juli 2020 Zeit, sich über das Bewerbungstool der Universität Graz zu registrieren.

Bachelorstudien mit Aufnahmeverfahren sind:

Betriebswirtschaft (910 Studienplätze)

Biologie (220 Studienplätze)

Economics (310 Studienplätze)

Erziehungs- und Bildungswissenschaft (430 Studienplätze)

Molekularbiologie (260 Studienplätze Uni Graz, 85 Studienplätze TU Graz)

Pharmazeutische Wissenschaften (315 Studienplätze)

Psychologie (230 Studienplätze)

Transkulturelle Kommunikation (200 Studienplätze)

Umweltsystemwissenschaften mit den Fachschwerpunkten BWL (240 Studienplätze), VWL (80 Studienplätze), Geographie (60 Studienplätze)

Diplomstudium mit Aufnahmeverfahren:

Rechtswissenschaften (600 Studienplätze)

Masterstudien mit Aufnahmeverfahren:

Pharmazie (qualitatives Verfahren, keine limitierte Zahl an Studienplätzen)

Psychologie (30 Studienplätze)

Ob es in diesen Studien tatsächlich zu einem Aufnahmeverfahren – Online-Self-Assessment und/oder Aufnahmeprüfung – kommt, entscheidet sich nach dem Ende der Registrierungsfrist am 15. Juli 2020 und ist abhängig von der Anzahl der eingelangten Registrierungen, so die Uni.

Termine für mögliche Prüfungen

Rechtswissenschaften: 7. August 2020

Bachelor Psychologie: 25. August 2020

Master Psychologie und Master Pharmazie: 26. August 2020

Transkulturelle Kommunikation: 27. August 2020

Pharmazeutische Wissenschaften: 28. August 2020

Umweltsystemwissenschaften: 31. August 2020

Biologie und Molekularbiologie: 1. September 2020

Erziehungs- und Bildungswissenschaft: 2. September 2020

Betriebswirtschaft und Economics: 4. September 2020

Aufnahmeverfahren für Lehramtsstudien

Für Lehramtsstudien an der Universität Graz müssen die Bewerber ein allgemeines Aufnahmeverfahren zur Eignungsfeststellung absolvieren. Das zentrale Anmeldeportal für das Aufnahmeverfahren 2020/2021 geht am 2. März 2020 unter www.zulassunglehramt.at online. Ende der Frist ist am 15. Mai 2020.