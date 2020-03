DLA Piper: Rechts-Seminar für vermögende Private aus CEE

Kurs zum Standort. DLA Piper veranstaltet am 18. Juni 2020 ein ganztägiges Rechts-Seminar für vermögende Privatpersonen aus Mittel- und Osteuropa (CEE) und Südosteuropa (SEE) in Österreich.

Die Veranstaltung richtet sich laut DLA Piper an Privatpersonen, Finanz- und Anlageberater, Private Banker, Compliance-Beauftragte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sowie Rechtsanwälte. CFP-Finanzexperten erhalten für die Teilnahme sechs Credits.

Die Inhalte

Thematisch geht es laut den Angaben um steuerliche, rechtliche und Compliance-technische Fragestellungen. Dimitar Hristov, Partner und Leiter der Steuerrechtspraxis im Wiener Büro von DLA Piper, und Tuğçe Yalçın, Associate im Wiener Corporate-Team, geben u.a. einen Überblick über die Umsetzung des steuerlichen Zuzugs, Folgen des Ansässigkeitswechsels, mögliche Fallstricke und Umstrukturierung bzw. Rechtsformwahl.

Im Rahmen der Veranstaltung werde auch näher auf Beispiele des steuerlichen Zuzugs von Personen aus Russland und der Türkei eingegangen, heißt es.