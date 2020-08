Fachliteratur. Das Skriptum „Aktuelles Rechts- und Versicherungswissen für Versicherungsmakler“ der WKÖ ist in der Version 2020 erschienen.

Auch heuer gibt es eine Neuauflage der Skripten des Fachverbandes der Versicherungsmakler der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). „Der Erfolg des Skriptums in den letzten Jahren zeigt, dass sich die Lernunterlage in der Branche und bei angehenden Versicherungsmaklern etabliert hat“, so Christoph Berghammer, Obmann des Fachverbandes der Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten.

Laufende Weiterbildung ist in der Finanzbranche unerlässlich, erinnert die Wirtschaftskammer. Die insgesamt vier Bände bzw. rund 1.600 Seiten des Skriptums sollen Fachwissen zu zahlreichen Themenbereichen liefern, darunter:

Allgemeine Rechtskunde

Versicherungsvertragsrecht

Personenversicherungen und Kfz-Versicherungen

Sachversicherungen

Vermögensversicherungen

Versicherungsmaklerrecht

Die neuen Inhalte

Aktuelle Entwicklungen aus Gesetzgebung und Rechtsprechung, wie beispielsweise die Neuregelung der motorbezogenen Versicherungssteuer und die Steuerreform 2020 wurden dabei ebenso berücksichtigt wie aktuelle Entwicklungen zur Covid-19-Pandemie, so die WKÖ. Die Abschnitte zur Cyberversicherung und zum Versicherungsmaklerrecht wurden grundlegend überarbeitet.