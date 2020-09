4. IoT Fachkongress: User Centered Design, Weisheit der Standards

Online-Event. Der 4. IoT-Fachkongress stellt User Centered Design und Standards als „Weisheit der Vielen“ in den Mittelpunkt – auch als Antwort auf die Corona-Krise.

Der Lockdown infolge der Covid-19-Pandemie hat dem Homeoffice einen unerwarteten Boom beschert. Die vermehrte Nutzung digitaler Werkzeuge hat aber auch die Schwächen der Softwarelösungen für mobiles Arbeiten deutlich gemacht, heißt es bei Veranstalter Austrian Standards. Ein häufiges Problem: Auf die Menschen wird bei der Entwicklung neuer Programme gerne vergessen.

Unter dem Motto „User Centered Design“ gehe es deshalb beim 4. IoT-Fachkongress von Austrian Standards um die Bedürfnisse der Anwenderinnen und Anwender. Die Veranstaltung findet heuer erstmals virtuell statt.

Entwicklungsprozess bestimmt Brauchbarkeit

Essenziell für die „Brauchbarkeit“ von Programmen ist der Entwicklungsprozess. User Centered Design stellt dabei den Menschen ins Zentrum. Das ist das Thema der Keynote, die Hilda Tellioğlu, Studiendekanin für Informatik an der TU Wien, beim 4. IoT-Kongress am 4. November 2020 halten wird.

„Aktuelle Standardapplikationen sind mitunter glatte Themenverfehlungen“, erklärt sie, „denn die Programme entstehen oft aus einer rein technikzentrierten Sicht und berücksichtigen wesentliche, die Nutzerinnen und Nutzer betreffende Faktoren nicht.“ Dabei gehe es ebenso um Wissen und vorhandene Fähigkeiten wie um den Kontext, in dem Software verwendet wird. Zugleich sind die konkreten Bedürfnisse und Anforderungen der Menschen, die Programme letztendlich einsetzen (müssen), zu berücksichtigen.

„Mensch im Zentrum von Innovation“

Hilda Tellioğlu appelliert, User Centered Design (UCD) als Standard zu sehen, beziehungsweise bestehende Standards so weit zu entwickeln, dass UCD zu einem integrierten Teil der Softwareentwicklung wird. Gerade wenn es um die Digitalisierung von KMU, um künftige Digitalstrategien oder um den Aufbau von IoT-Ökosystemen – weitere Themen des Fachkongresses – geht, sei es hilfreich und sinnvoll, diesen iterativen und partizipativen Ansatz zu wählen, so die Expertin für die Interaktion zwischen Mensch und Maschine.

„Nur wenn der Mensch von Anfang an im Zentrum von Innovation und Entwicklung steht, entstehen nachhaltige Produkte, die auch angenommen und genutzt werden“, so Tellioğlu.

Selbst wenn die 28 Milliarden Geräte, die laut dem US-amerikanischen Netzwerkausrüster Cisco im Jahr 2022 weltweit im Internet of Things (IoT) und im Industrial Internet of Things (IIoT) vernetzt sein sollen, zur Hälfte nur untereinander, also „Machine-2-Machine“, kommunizieren: Es brauche standardisierte Schnittstellen und Datenmodelle, die berücksichtigen, dass letztlich wieder ein Mensch den Output bewerten muss. Und selbst wenn er oder sie dabei mittels Deep Learning oder Machine Learning von Künstlicher Intelligenz unterstützt wird: Auch die Programmierung der dabei eingesetzten Algorithmen muss sich ändern, damit aktuelle Fehlentwicklungen wie struktureller Sexismus und Rassismus im Code künftig nicht mehr vorkommen. Diesem speziellen Thema widmet sich beim Kongress die Session „AI for Good – ein menschzentrierter Ansatz zur Künstlichen Intelligenz“.

Standards als die „Weisheit der Vielen“

„Durch den soziotechnologischen Ansatz wird User Centered Design den Anforderungen der Corporate Social Responsibility gerecht“, erklärt Tellioğlu, die auch wissenschaftliche Leiterin des Center for Technology and Society (CTS) der TU Wien ist: „Um das Konzept erfolgreich in die Softwareentwicklung zu integrieren, muss dieser Schritt von den Stakeholdern mitgetragen werden. Dazu sind im Konsens verbindliche Beschreibungen und konkrete Hilfestellungen für Entwicklerinnen und Entwickler zu definieren – oder anders gesagt: Es braucht die Weisheit der Vielen – Standards.“

IoT-Fachkongress am 4. November heuer erstmals virtuell

Der 4. IoT-Fachkongress – „Mit Standards in die Zukunft“ findet am 4. November 2020 erstmals als Online-Veranstaltung statt. Nach der Keynote von Professor Dipl.-Ing. Dr. Hilda Tellioğlu stehen laut Veranstalter Live-Best Practices auf dem Programm, unter anderem zu Security by design, Artificial Intelligence, Industrie 4.0, IoT und IIoT, Predictive Maintenance, Open Innovation, Tracking und weiteren Themen.