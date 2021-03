Donau-Uni: Neuer Master Internationales Wirtschaftsrecht

Weiterbildung. Im Oktober 2021 startet die Donau-Uni Krems den neuen bilingualen Lehrgang „Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht“.

Der inhaltliche Fokus des neuen Master-Lehrgangs liegt laut Donau-Uni Krems neben europäischem und internationalem Wirtschaftsrecht auf der sicheren Anwendung der englischen Fachsprache.

Mit dem neuen Lehrgang wächst die Zahl der englischsprachigen juristischen Kursangebote in Österreich weiter: Erst vergangene Woche begann das Wiener Juridicum mit der Anmeldung zu seinem neuen englischsprachigen Bachelor- und Masterprogramm.

Der neue Lehrgang

Beim neuen Lehrgang „Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht“ der Donau-Uni werden die Lehrveranstaltungen im Verhältnis von 60:40 in deutscher und englischer Sprache abgehalten. „Der Kanzleialltag ist bilingual. Das neue Weiterbildungsstudium daher auch“, so Vizerektor Thomas Ratka.

Das US-Wirtschaftsrecht werde umfassend behandelt: „Das Recht der USA dominiert bei internationalen Verträgen sowie bei Transaktionen im anglo-amerikanischen Raum. Für Europa sind die USA der wichtigste Handelspartner und die Geschäftsbeziehungen dadurch sehr eng. Durch die sehr weit ausgelegte Jurisdiktion US-amerikanischer Gerichte kann man aber auch relativ schnell unfreiwillig mit US-Recht und US-Gerichten konfrontiert sein“, so der in den USA und Österreich zugelassene Rechtsanwalt Robin Lumsden, einer der Vortragenden des neuen Lehrgangs.

Lehrveranstaltungen live am Computer

Die Präsenzlehrveranstaltungen werden elektronisch übertragen: Man kann an den Lehrveranstaltungen entweder in Präsenz vor Ort am Campus oder von Zuhause aus live über den Computer teilnehmen.

Der Lehrgang umfasst 60 ECTS und kann berufsbegleitend in drei Semestern absolviert werden. Die Studiengebühren belaufen sich auf 7.900 Euro.