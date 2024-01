Berliner BSP: Gemeinsamer Doppel-Abschluss mit Uni Seattle

Wirtschaftsunis. Master Business Administration-Studierende der Berliner Hochschule BSP können jetzt einen Doppelabschluss der City University of Seattle (USA) erhalten.

Studierende im Master Business Administration können ab sofort einen Doppelabschluss in Kooperation mit der City University of Seattle im US-amerikanischen Bundesstaat Washington erlangen, so die Berliner Business & Law School (BSP) in einer Veröffentlichung. Absolventen des Double Degrees erhalten demnach zwei akademische Abschlüsse, einen von BSP und einen der Uni Seattle (akkreditiert nach ACBSP).

Internationale Erfahrung als Argument

Dabei soll das binationale Studium den Studierenden einerseits zur Persönlichkeitsentwicklung und andererseits zur Schärfung des akademischen Profils dienen, internationale Erfahrung sei zudem ein Plus am Arbeitsmarkt. Eine ähnliche Partnerschaft hat die BSP schon mit der Solbridge International School of Business in Südkorea.

Der Masterstudiengang Business Administration der BSP beginnt zweimal jährlich, dauert regulär vier Semester (Vollzeit) und schließt mit dem Titel Master of Science (M.Sc.) ab. Die Studiengebühren belaufen sich laut Uni auf 590 Euro pro Monat.