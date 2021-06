GoStudent wird Einhorn mit Herbst Kinsky und Wolf Theiss

Wien. GoStudent schloss eine EUR 205 Millionen Finanzierungsrunde ab, beraten von Herbst Kinsky. Lead-Investor DST Global hatte Wolf Theiss zur Seite.

Das Wiener Start-up GoStudent erreicht mit dem Serie C Investment in Höhe von 205 Millionen Euro und einer Bewertung von über 1,4 Milliarden Euro den „Einhorn“-Status: Die Finanzierungsrunde wurde von dem US-Investor DST Global angeführt – neue Investoren waren auch Softbank, Tencent und Dragoneer. Darüber hinaus beteiligen sich die bestehenden Investoren Coatue, Left Lane Capital und DN Capital.

GoStudent ist eine digitale Lernplattform für den Online-Unterricht, mit Fokus auf Nachhilfe. Das Unternehmen wurde 2016 von Felix Ohswald (CEO) und Gregor Müller (COO) in Wien gegründet und ist in 15 Ländern Europas aktiv. Über die Plattform bietet GoStudent kostenpflichtige Online-Einzelkurse für Schüler in allen Schulfächern an. Das Unternehmen beschäftige mittlerweile rund 500 Mitarbeiter an 12 Standorten sowie über 5000 Tutoren. Mit der Investitionsrunde soll die globale Expansion weiter vorangetrieben werden.

Die Beratungsteams