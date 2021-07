TPA befördert Florian Petrikovics zum Partner

Steuerkanzleien. Kanzlei TPA hat den Steuerberater und Finanzstrafrechtler Florian Petrikovics (32) per 1. Juli 2021 zum Partner ernannt. Er arbeitet im Wiener Büro.

Florian Petrikovics hat das Jus-Studium an der Universität Wien und das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Wiener Wirtschaftsuni WU abgeschlossen. Darüber hinaus schloss er den Speziallehrgang für Finanzstrafrecht an der Akademie für Wirtschaftstreuhänder ab.

Der gebürtige Wiener begann laut den Angaben 2013 bei TPA und hat sich auf die Gebiete Immobilien, Konzern- und Privatstiftungssteuerrecht sowie die Tokenisierung von Vermögenswerten spezialisiert. Petrikovics ist Vortragender und Fachautor sowie Co-Herausgeber der Fachzeitschrift immo aktuell (Linde Verlag)

Das Statement

Anja Cupal, Partnerin bei TPA, zur Ernennung: „Florian Petrikovics ist in den letzten Jahren zu einem unverzichtbaren Teil von TPA geworden. Kollegen wie Kunden schätzen seine profunde Expertise, sein Fachwissen und seine besonnene Art in kniffligen Situationen. Wir freuen uns sehr und es erfüllt uns mit Stolz, dass er nun Teil des Führungsteams ist und heißen ihn sehr herzlich willkommen.“