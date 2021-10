SiegerInnen der Promoting-the-Best-Awards 2021 gekürt

Preisverleihung. Im Hotel Grand Ferdinand in Wien wurden die „Promoting-the-Best-Awards 2021“ in 10 Kategorien vergeben.

Die diesjährigen Gewinner der Promoting-the-Best-Awards wurden unlängst in Wien gekürt. Der Preis wird von der österreichischen Digitalisierungsplattform Future Law in Kooperation mit der Vereinigung Österreichischer Unternehmensjuristen (VUJ) vergeben.

Ausgewählt wurden die Gewinner von einer Jury bestehend aus: Harald Breit (Deloitte), Helene Klaar (Norbert Marschall Rechtsanwälte), Johanna Stecher (CRIF), Ingo Steinwender (CA Immo), Katja Tautscher (Borealis), Martin Schneider (Justizministerium), Andreas Balog (VUJ), Jörg Siegmund (Getzner Textil), Gerald Dipplinger (PwC), Nikolaus Forgo (Uni Wien), Caroline Weerkamp (Women in Law), Bernhard Breunlich (lawyers & more), Kerstin Holzinger (Haslinger Nagele Rechtsanwälte), Stefan Stockinger (OMV), Andrea Schwartz (Western Union), Alexandra Jirovsky (Kapsch TrafficCom) und Sophie Martinetz (Women in Law).

Gewinner in 10 Kategorien ausgezeichnet

Die Gewinner der diesjährigen Preisverleihung sind: