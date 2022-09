Brenntag holt sich Euros und Dollars mit White & Case

Frankfurt. Kanzlei White & Case hat die Brenntag SE bei der erstmaligen Begebung mehrerer Schuldscheintranchen beraten: Sie holt sich 390 Mio. Euro und 250 Mio. Dollar mit verschiedenen Fristen und Verzinsungen.

Konkret hat die Transaktion ein Gesamtvolumen von 390 Mio. Euro sowie 250 Mio. US-Dollar und ist in zwei festverzinsliche, in Euro denominierte, drei variable, in Euro denominierte und zwei variable, in US-Dollar denominierte Darlehenstranchen mit Laufzeiten zwischen drei und sieben Jahren aufgeteilt, heißt es dazu.

Die Banken und das Team

Die Transaktion wurde arrangiert durch Commerzbank, HSBC Trinkaus & Burkhardt sowie die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale. Das White & Case-Team in Frankfurt umfasste Partner Karsten Wöckener, Local Partner Peter Becker sowie Associate Claire-Marie Mallad (alle Capital Markets).