Edenred tauscht Shopping-Guthaben gegen Gutschein

Bezahl-Plattformen. Die digitale Bezahl- und Service-Plattform Edenred bietet User*innen jetzt den Tausch ihrer Guthaben in Gutscheine von Media Markt, Rituals und weiteren Einzelhändlern.

Benutzerinnen und Benutzer von Edenred können ihr Guthaben demnach ab sofort in Gutscheine von Einzelhandels- und Dienstleistungsunternehmen tauschen. Damit weite Edenred sein Produktportfolio aus. Auch das Partner-Netzwerk werde aufgestockt: Neu an Bord sind unter anderem Rituals, Media Markt, Hello Fresh, Webhotels, dieNikolai und Eversports.

Das Edenred´sche Geschenkprodukt „Ticket Compliments“ ist österreichweit bei tausenden Partnern im Einzelhandel einlösbar, heißt es dazu: „Unternehmen verwenden das Produkt gerne für Firmen-Jubiläen ihrer Mitarbeiter*innen, als Weihnachtsgeschenk für ihr Team oder andere besondere Anlässe“, so Christoph Monschein, General Manager von Edenred Austria: „Es ist die einfachste und steuerlich lohnenswerteste Form, um Danke zu sagen.“

Guthaben in Gutschein umwandeln

Mit dem neuen Angebot will Edenred für eine attraktive Erweiterung des Produkts sorgen, wie es heißt: Edenred-User*innen haben ab sofort die Möglichkeit, ihr Guthaben in Gutscheine von Partner-Unternehmen umzuwandeln. Über das Nutzer-Portal ‚Mein Edenred‘ funktioniere die Abwicklung völlig digital, so Monschein: „Nutzer*innen wählen einfach das gewünschte Geschäft aus, erwerben mit ihrem Guthaben einen Gutschein und erhalten einen eCode, mit dem sie beim entsprechenden Online-Shop bequem einkaufen können – alles mit nur wenigen Klicks. Natürlich ist der Gutschein auch im persönlichen Nutzer-Profil gespeichert und jederzeit abrufbar.“

Die steuerfreien Mitarbeiter-Benefits haben laut den Angaben eine Gültigkeit von einem Jahr: Dank der neuen Umtausch-Möglichkeit in einen Gutschein können Nutzer*innen ihr Guthaben verlängern, so Edenred. Gutscheinpartner zum Start sind Rituals, Media Markt, Hello Fresh, Eversports, Thermengutschein-Anbieter Webhotels und Naturkosmetik-Online-Shop dieNikolai. „Weitere Partner sind in der Pipeline. Wir wollen das Angebot stetig ausbauen, um unseren User*innen das beste Einkauferlebnis zu ermöglichen“, so Monschein.