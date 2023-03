Fiskus gibt mehr Zeit für Steuererklärungen 2021

Steuern & Abgaben. Der Fiskus hat die Frist für die Abgabenerklärungen 2021 verlängert, macht Deloitte aufmerksam: Das gilt freilich nur unter bestimmten Umständen.



Wie Deloitte Österreich in einer aktuellen Klienteninfo mitteilt, hat der Fiskus die Frist für 2021 verlängert: In der Regel endet die Frist bei elektronisch eingereichten Jahressteuererklärungen mit dem 30. Juni des Folgejahres. Wird der oder die Abgabenpflichtige allerdings von einem Steuerberater vertreten, so verlängert sich die Frist bis Ende März des zweitfolgenden Jahres – und es gibt teilweise noch zusätzlich Toleranzfristen.

Der neue Zeitraum

Nun hat das Finanzministerium (BMF) mit Erlass vom 22. März 2023 die Toleranzfrist für die Einreichung der Abgabenerklärung 2021 – im Rahmen der Quotenregelung, also für Steuerberater – von einem auf sechs Monate erstreckt. Grund seien die weiterhin bestehenden Belastungen durch die Corona-Pandemie.