Raphael Holzinger wird Head of Tax bei Grant Thornton

Österreich. Beratungs- und Prüfunternehmen Grant Thornton Austria holt Raphael Holzinger (33) als neuer Partner und Leiter der Steuerabteilung.

Holzinger verstärke seit 1. April 2023 als neuer Head of Tax die Partnerschaft bei Grant Thornton Austria. Die Kanzlei zählt in Österreich zu den größeren Unternehmen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Accounting und Advisory, mit rund 240 Mitarbeiter*innen an den Standorten Wien, Wiener Neustadt und Klagenfurt am Wörthersee. Das weltweite Grant Thornton-Netzwerk hat 68.000 Beschäftigte.

Die Übergabe

Werner Leiter als bisher verantwortlicher Partner für den Bereich Steuerberatung übergebe nach 34 Jahren seine Agenden an Holzinger und freue sich auf die enge zukünftige Zusammenarbeit: „Durch Raphael Holzinger ist das starke und nachhaltige Wachstum sowie die strategische und operative Führung des Bereichs Tax in Zukunft menschlich und fachlich sichergestellt“, so Leiter in einer Aussendung.

„Es freut uns sehr, mit Raphael Holzinger einen ausgezeichneten Steuerexperten und eine hervorragende Führungskraft in unser Team zu holen. Wir heißen ihn herzlich in unserer Partnerschaft willkommen und freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit!“, so Gottwald Kranebitter, Managing Partner bei Grant Thornton Austria.

Die Laufbahn

Holzinger war laut den Angaben zuletzt Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bei einem Big-Four-Unternehmen (konkret Deloitte). Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen demnach in der nationalen und der internationalen steuerlichen Gestaltungs- und Transaktionsberatung, dabei insbesondere in den Bereichen Konzernsteuerrecht, internationales Steuerrecht und Transfer Pricing.

Er berate Klient*innen auch betreffend Auskunftsbescheiden und begleite in Betriebsprüfungs- und Rechtsmittelverfahren sowie Verständigungs- und Schiedsverfahren. Holzinger ist weiters Fachvortragender und -autor.