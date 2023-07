Kommunalkredit finanziert PV-Kraftwerk in Ungarn mit PHH

Erneuerbare Energie. Kanzlei PHH berät die Kommunalkredit Austria AG bei der Projektfinanzierung eines ungarischen Photovoltaik-Kraftwerks von Green Source und Core Value Capital über 37,5 Mio. Euro.

Green Source ist ein 2006 gegründetes Unternehmen mit Sitz in Wien, das auf die Entwicklung und den Betrieb von Freiflächen-Photovoltaikprojekten in Zentral- und Osteuropa spezialisiert ist. Core Value Capital ist eine 2012 gegründete Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in Wien.

Green Source und Core Value Capital haben für die Errichtung der aktuellen PV-Anlage Senyö in Ungarn laut den Angaben die in Deutschland ansässige Iqony Solar Energy Solutions GmbH auf Basis eines EPC-Vertrags (Engineering Procurement and Construction) beauftragt. Die Inbetriebnahme des Photovoltaik-Kraftwerks mit einer Kapazität von 63 MWp ist für Anfang 2024 geplant.

Green Source und Core Value Capital haben bisher laut den Angaben rund 30 Energieprojekte mit einer Gesamtkapazität von zirka 332 MWp in der Tschechischen Republik, der Slowakei, Kroatien, Rumänien, Russland und Ungarn umgesetzt. Vier weitere PV-Anlagen in Ungarn befinden sich in der Entwicklungsphase.

Die Beratungsteams

Das Team bei PHH wurde von Partner Wolfram Huber (Banking & Finance) geleitet und umfasste weiters Rechtsanwältin Lisa Urbas.

Dentons Réczicza Law Firm beriet die Kommunalkredit in Fragen des ungarischen Rechts. Green Source und Core Value Capital wurden von der Anwaltskanzlei CMS beraten.