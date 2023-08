ams Osram verkauft Fabrik in Treviso mit Hengeler Mueller

Unterpremstätten/Treviso. Der steirische Elektronikkonzern ams Osram hat die Automobilleuchten-Fabrik in Treviso an Flex-N-Gate verkauft. Kanzlei Hengeler Mueller war behilflich.

Die deutsche Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller beriet ams Osram, einen multinationalen Halbleiterhersteller mit Hauptsitz in Premstätten in der Steiermark, beim Verkauf der Automobilleuchten-Fabrik in Treviso an Flex-N-Gate. Dabei hat Hengeler Mueller laut den Angaben in einem integrierten Team gemeinsam mit Bonelli Erede um Partnerin Eliana Catalano beraten.

Das Beratungsteam

Im Team für ams Osram waren: Daniel Möritz (M&A; Federführung), Simon Patrick Link (beide Partner), Lisa Schwarz, David Negenborn, Lena Böhringer, Sebastian Keßler und Michael Mertel (alle Associates, alle München); Arbeitsrecht: Christian Hoefs (Partner, Frankfurt); Gewerblicher Rechtsschutz: Andrea Schlaffge (Counsel, Düsseldorf); Steuerrecht: Marius Marx (Counsel, Frankfurt).