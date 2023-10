KTM-Mutter PMAG heißt künftig „PKTM“ im Börseticker

Aktien. Die Pierer Mobility AG benennt sich an der Börse um: Ihre Aktien heißen mit Börsekürzel künftig „PKTM“ und erinnern damit an ihre prominente Motorrad-Marke KTM.



Die Pierer Mobility AG, der führende europäische Motorradhersteller, gibt in einer Pflichtmitteilung die Änderung des Börsenkürzels bekannt: Demnach wird das Wertpapierkürzel (Tickersymbol) der Aktien der Gesellschaft von bisher „PMAG“ auf nunmehr „PKTM“ umgestellt. Einen Grund für die Änderung wird nicht angegeben. Das neue Kürzel erinnert schon auf den ersten Blick an die bekannteste Marke des Unternehmens, KTM.

Wo die Aktien gelistet sind

Die Aktien der Pierer Mobility AG sind an der schweizerischen SIX Swiss Exchange (SIX) im International Reporting Standard hauptkotiert (Primärlisting). Zudem sind die Aktien der Pierer Mobility AG im Amtlichen Handel (Segment: prime market) der Wiener Börse gelistet. Die Aktien der Pierer Mobility AG werden weiterhin unverändert unter der ISIN AT0000KTMI02 (schweizerische Valorennummer: 41860974) gehandelt, heißt es dazu.