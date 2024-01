UniCredit Bank Austria: Jochen Hauser ist Data Protection Officer

Finanzbranche. Jochen Hauser ist neuer Data Protection Officer der UniCredit Bank Austria. Er folgt auf Franz Zoufal.

Jochen Hauser wurde zum Data Protection Officer der UniCredit Bank Austria bestellt. Er folge in dieser Funktion auf Franz Zoufal, der nach 35 Jahren in der UniCredit Bank Austria und nach mehr als fünf Jahren als Data Protection Officer in den Ruhestand getreten ist, wie das Kreditinstitut mitteilt.

Seit 25 Jahren bei der Bank Austria

Jochen Hauser verfüge über mehr als 26 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Seit seinem Eintritt in die damalilge Bank Austria im Jahr 1998 war er in diversen Führungsfunktionen innerhalb der heutigen UniCredit Bank Austria, aber auch auf Holding-Ebene tätig, vor allem in den Bereichen Finance und Digital. Zuletzt war er u.a. Chief Data Officer der UniCredit Bank Austria und Head of Data & Intelligence für Zentral- und Osteuropa.

Robert Zadrazil, Vorstandsvorsitzender der UniCredit Bank Austria, in einer Aussendung: „Mit Jochen Hauser konnten wir die Position des Data Protection Officers mit einem ausgewiesenen Experten aus unserem eigenen Haus besetzen, der über langjährige Erfahrung bei der Gestaltung von Datenprozessen für Finanzen und Risiko verfügt. Er bringt damit das optimale Rüstzeug mit, um für die wesentliche Funktion des Datenschutzes im Zuge der digitalen Transformation die Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig möchte ich mich bei Franz Zoufal für seine Expertise und sein großes Engagement über so viele Jahre bedanken. Ich wünsche Jochen Hauser für seine neue Aufgabe viel Erfolg und Franz Zoufal für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute.“