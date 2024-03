Thomas Fenzl leitet Wirtschaft & Management an FH Kärnten

Villach. Prof. Thomas Fenzl übernimmt mit Februar 2024 die Leitung des Studienbereiches Wirtschaft & Management an der FH Kärnten.

Verbunden mit der Ernennung des Wirtschaftspsychologen Fenzl zum Bereichsleiter wird erstmals die Stellvertretung der Studienbereichsleitung durch ein Zweierteam besetzt, teilt die FH Kärnten mit: Das besteht konkret aus FH Prof.in Mag.a Hermine Bauer und FH Prof.in Dr.in Svetlana Buko.

Die Laufbahn

Nach Abschluss von Diplom- sowie Doktoratsstudiums im Bereich Psychologie mit den Schwerpunkten Methodenforschung und Verhaltensökonomie lehrte der gebürtige Oberösterreicher Prof. Dr. Thomas Fenzl u.a. an der Universität Klagenfurt, sowie an der Hochschule Fresenius in München, wo er zuletzt die Psychology School leitete sowie die Studiendekanate für den Bachelor und Master in Psychologie bekleidet hat.

Seit Oktober 2021 ist er laut den Angaben hauptberuflich Lehrender (Professur für Quantitative Methoden und Data Analytics) an der School of Management deren Leitung er jetzt übernimmt. Ein Ziel dabei sei die Entwicklung des neuen Studienzweiges Wirtschaftspsychologie, welcher mit WS 2024 zusammen mit Digital Marketing & Sales das Studienrepertoire des Bereiches Wirtschaft & Management erweitern werde.