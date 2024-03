NEU: Ausbildung zum KI-Beauftragten im Bereich Steuerberatung und KMUs

KI ist in aller Munde. Viele verstehen etwas unter KI (Künstliche Intelligenz), wenige etwas davon. Lernen Sie in diesem spannenden 2-Tagesseminar viele nützliche Sachverhalte kennen und profitieren Sie von anwendungsorientierten Umsetzungsbeispielen für Ihre Praxis! Mit Expertin MMag. Waltraud Ulrike Jelinek-Krickl und Dr. Markus Knasmüller, Geschäftsführer BMD & allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Software-Entwicklung.

Termin: 09. + 10.07.2024 von 09:00 bis 17:00 Uhr in Wien

Modul 1: Einführung in maschinelles Lernen und neuronale Netzwerke

Modul 2: Technische Vertiefung in Microsoft Office

Modul 3: EU-Gesetzgebung und Datenschutz

Modul 4: Sicherheitsrisiken

Modul 5: KI in der Steuerberatung

Modul 6: Best Practices und Erfolgsgeschichten, Förderung von KI-Innovation

