Stabile Performance der Pensionskassen trotz Corona

Studie. Die Gesamtperformance der überbetrieblichen Pensionskassen lag im Krisen-Jahr 2020 bei 2,33 Prozent, so Mercer.

In einer aktuellen Analyse der überbetrieblichen Pensionskassen für das pandemiegeschüttelte Jahr 2020, die das Beratungsunternehmen Mercer durchgeführt hat, konnten die Pensionskassen ein akzeptables Ergebnis erzielen:

Die VBV-Pensionskasse AG belegte drei erste Plätze in den Anlagekategorien: „defensiv“ (2,52 Prozent), „aktiv“ (3,86 Prozent) und „dynamisch“ (5,82 Prozent).

Die APK Pensionskasse führt das Ranking in der „konservativen“ Kategorie mit 4,19 Prozent und in der „ausgewogenen“ Kategorie mit 4,37 Prozent an.

Im langfristigen Vergleich der überbetrieblichen Pensionskassen über einen Zeitraum von zehn Jahren ergibt sich damit laut den Angaben folgendes Bild:

Kategorie „defensiv“: VBV (3,14 Prozent)

Kategorie „konservativ“: APK (4,17 Prozent)

Kategorie „ausgewogen“: Allianz (4,65 Prozent)

Kategorie „aktiv“: Allianz (4,74 Prozent)

Kategorie „dynamisch“: VBV (4,99 Prozent)

„Die Pensionskassen sind es gewohnt, mit Volatilitäten am Markt, also Schwankungen, die immer wieder auftreten, umzugehen“, so Michaela Plank von Mercer Österreich. „Wie die langfristige Betrachtung zeigt, funktioniert das System über die Veranlagungszeiträume, die für die Altersvorsorge wichtig sind.“

Betriebliche Vorsorgekassen

Vorwiegend positive Performanceergebnisse konnten die Betrieblichen Vorsorgekassen im Jahr 2020 vorweisen:

Die VBV-Vorsorgekasse erzielte als bester Anbieter eine Performance von 2,89 Prozent.

Auf den Rängen zwei und drei liegen APK mit 1,84 Prozent sowie die Bonus VG 2 mit 1,72 Prozent.

Im Durchschnitt aller Vorsorgekassen lag die Rendite bei 1,37 Prozent. Die Gesamtbandbreite liegt zwischen 2,89 Prozent und -0,32 Prozent.

Im fünfjährigen Vergleich liegt laut Mercer die