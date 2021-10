Compliance-Konferenz ECEC startet heute und morgen

Online-Event. Heute und morgen findet die European Compliance and Ethics Conference (ECEC) statt: Rund 50 Speaker werden erwartet.

Die European Compliance and Ethics Conference (ECEC) sieht sich als größte Veranstaltung ihrer Art in Europa: Heuer findet sie an zwei Tagen statt. Die noch junge Disziplin stehe mit der zunehmenden Regulierung, Digitalisierung und Globalisierung vor großen Herausforderungen, die ECEC möchte als internationale Plattform für Compliance-Profis dienen. Entsprechend umfangreich fällt auch die Liste der Speaker bei dem Online-Event aus.

Die Speaker

Insgesamt sind rund 50 geplant, darunter Compliance-Profis, die ehemaligen Finanzminister Theo Waigel (Deutschland) und Michel Sapin (Frankreich), US-Whistleblower Bradley C. Birkenfeld u.a.