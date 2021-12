Weil Arbeitgeber mehr wissen müssen

Personalverantwortung in Recht und Praxis

Arbeitgeber stehen in ihrem Alltag vor einer Vielzahl von Entscheidungen, die sie in Wahrnehmung ihrer Personalverantwortung zu treffen haben. Die Problemstellungen sind zumeist vielschichtig und fachübergreifend. Das Handbuch für Arbeitgeber – herausgegeben von Thomas Majoros, Jutta Sigmund-Akhavan Aghdam und Oliver Wichtl – beleuchtet dazu die wichtigsten Themen für Arbeitgeber, Führungskräfte und Mitarbeiter in Personalabteilungen aus verschiedenen Perspektiven. Es liefert praxisnahe Lösungen und Antworten aus den verschiedenen Blickwinkeln von Arbeitsrecht, Steuerrecht, Sozialversicherungsrecht, Unternehmensberatung, Betriebspsychologie und Datenschutz.

Ein Anhang mit Interviews namhafter Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft gibt darüber hinaus noch Einblick in gelebte Personalverantwortung.

Mehr Infos unter:

Handbuch für Arbeitgeber (Linde Verlag)

