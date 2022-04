PwC-Director Raoul Vogel wird Partner bei Deloitte

Wien. Beratungsmulti Deloitte holt den bisherigen PwC-Direktor Raoul Vogel (60) als neuen Partner für den Bereich IFRS Advisory an Bord.

Deloitte Österreich, konkret das Wiener Büro, gewinne damit einen erfahrenen Partner zur Verstärkung des Bereichs IFRS Advisory, heißt es: Vogel verantworte in seiner neuen Position den Bereich IFRS Advisory und unterstütze Unternehmen bei den Herausforderungen der internationalen Rechnungslegung.

Vogel habe zuvor die IFRS Fachabteilung bei einem großen internationalen Beratungsunternehmen geleitet (konkret PwC). Seine Schwerpunkte liegen in der Beratung und fachlichen Unterstützung von überwiegend Industrieunternehmen bei der Bilanzierung von allen Aspekten der Finanzinstrumente. Zudem verfüge er über umfangreiche Management-Erfahrung in unterschiedlichen Kulturen. Vogel ist außerdem Fachautor und -vortragender, u.a. in „Die Arbeit ist immer und überall“ (Manz) und CFO aktuell (Linde Verlag).

Die Statements