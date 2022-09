Pierer Mobility AG zieht in zwei neue Börse-Indices ein

Wien/Zürich. Die Aktie der Pierer Mobility AG wurde in den ATX Global Players Index der Wiener Börse und in den Nachhaltigkeitsindex der SIX Swiss Exchange aufgenommen.

Pierer Mobility wurde am 19. September 2022 in den ATX Global Players Index (ATX GP) der Wiener Börse aufgenommen. Der ATX GP ist ein nach Streubesitz-Kapitalisierung gewichteter Preisindex der Wiener Börse und besteht aus allen Aktien, die an der Wiener Börse im „prime market“ gehandelt werden und mindestens 20% ihres Umsatzes außerhalb Europas erwirtschaften.

Die Pierer Mobility AG ist die Dachgesellschaft für Marken wie KTM, GasGas und Husqvarna Motorcycles. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte die Pierer Mobility AG laut den Angaben einen Umsatz von 2,1 Mrd. Euro.

Aufnahme in den Nachhaltigkeitsindex der SIX Swiss Exchange

Die Pierer Mobility AG hat auch die Aufnahme ihrer Aktien in den SPI ESG / SPI ESG Weighted-Indizes bekannt gegeben. Gemäß dem Indexreglement der SIX Swiss Exchange wurden die SPI ESG / SPI ESG Weighted-Indizes am 16. September 2022 nach Handelsschluss angepasst und sind seit dem 19. September wirksam.

Das Indexuniversum des SPI ESG ist der Swiss Performance Index (SPI), in den die PMAG Aktie seit dem 29. März 2017 aufgenommen ist. Bei der Selektion dieser Indexkomponenten wird als Kriterium unter anderem die Nachhaltigkeitsanalyse eines Emittenten durch Inrate, eine Schweizer Rating-Agentur, berücksichtigt.

Pierer Mobility hatte ihr ESG Impact Rating auf C+ verbessert und wurde damit auch in den Nachhaltigkeitsindex SPI ESG / SPI ESG Weighted der SIX Swiss Exchange aufgenommen. Zu den weiteren Aufnahmekriterien zählen laut den Angaben folgende Komponenten: Zum Stichtag dürfe nicht mehr als 5% des Umsatzes in einem kritischen Sektor erwirtschaftet werden und das Unternehmen darf nicht vom Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen zum Ausschluss empfohlen sein. Die Liste des SPI ESG / SPI ESG Weighted-Indizes umfasst insgesamt 167 Aktienemittenten.