Rödl holt Deloitte-Director Wunderle für Forensic Services

Stuttgart. Wirtschaftskanzlei Rödl & Partner will mit Forensic Services einen neuen Geschäftsbereich aufbauen und holt dafür Julius Wunderle (39) von Deloitte Deutschland.

Die deutsche Wirtschaftskanzlei Rödl & Partner will Forensic Services als interdisziplinäres Beratungsprodukt unter Beteiligung der Rechtsberatung und der Wirtschaftsprüfung ausbauen, heißt es dazu: Das Geschäftsfeld Wirtschaftsprüfung erweitert konkret sein Dienstleistungsportfolio um Forensic Services.

Julius Wunderle wechselt dazu in das Stuttgarter Büro von Rödl & Partner. Als Head of Forensic soll er den Bereich Forensic Services aufbauen und weiterentwickeln, so Rödl & Partner. Zuletzt war Wunderle knapp vier Jahre bei Deloitte als Senior Manager und Director im Bereich Forensic tätig. Dort habe er eine Vielzahl von Compliance- und Forensic-Projekten geleitet, sowohl bei familiengeführten als auch bei börsennotierten Unternehmen.

Die Aufgaben

Das interdisziplinäre „Forensic Services Team“ soll laut den Angaben Mandanten dabei unterstützen, mögliche Pflichtverletzungen aufzuklären, Schaden vom Unternehmen abzuwenden und Risiken für künftiges Fehlverhalten zu minimieren. Forensische Untersuchungen klären Verdachtsmomente auf, sichern gerichtsverwertbare Beweise und liefern der Geschäftsleitung eine Entscheidungsgrundlage für geeignete Folgemaßnahmen. Auch zur Prävention von wirtschaftskriminellen Handlungen im Rahmen der Optimierung von Corporate Governance Systemen will man beraten.

Jan Henning Storbeck, Leiter der Governance, Risk und Compliance (GRC)-Dienstleistungen von Rödl & Partner: „Vor dem Hintergrund der nach wie vor zunehmenden Regulatorik ist eine klare und kraftvolle Positionierung im Bereich der Forensic von entscheidender Bedeutung, um unsere Mandanten umfassend zu unterstützen. Mit Julius Wunderle ist es uns gelungen, einen Innovator mit ins Boot zu holen, der unsere Vision zusätzlich vorantreibt.“