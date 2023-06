FH Campus Wien: Süss-Stepancik wird Vizerektorin für Lehre

Fachhochschulen. Evelyn Süss-Stepancik wird neue Vizerektorin für Lehre und Internationales an der FH Campus Wien. Sie folgt auf Arthur Mettinger.

Am 31. Mai wählte das Kollegium der FH Campus Wien HS-Prof.in Evelyn Süss-Stepancik zur Nachfolgerin von ao. Univ.-Prof. Arthur Mettinger, der heuer seinen Ruhestand antritt, heißt es in einer Mitteilung der Fachhochschule. Süss-Stepancik ist derzeit noch Vizerektorin für Lehre und Studieren an der Pädagogischen Hochschule Wien und werde ihre neue Funktion an der FH Campus Wien am 1. September 2023 antreten.

Der Auswahlprozess zur Nachbesetzung Mettingers wurde laut den Angaben von Deloitte durchgeführt. „Mit Evelyn Süss-Stepancik gewinnen wir eine ausgewiesene Didaktik-Expertin mit umfangreicher Erfahrung und internationalem Renommee. Sie ist eine sehr gute Wahl für die weitere Entwicklung unserer Fachhochschule“, so Wilhelm Behensky, Vorsitzender der Geschäftsleitung.

Die Laufbahn

Evelyn Süss-Stepancik studierte Mathematik und Germanistik an der Universität Wien. Sie absolvierte mehrere (Universitäts-)Lehrgänge, widmete ihr Doktoratsstudium an der Universität Wien der Didaktik der Mathematik und schloss es 2008 mit ausgezeichnetem Erfolg ab. Sie hat u.a. das Fachdidaktikzentrum für Mathematik und Informatik der Pädagogischen Hochschule NÖ geleitet und war Projektleiterin für die standardisierte schriftliche Reifeprüfung für Mathematik.

An der Pädagogischen Hochschule Wien ist sie seit Oktober 2022 Vizerektorin für Lehre und Studieren, zuvor war sie dort seit Jänner 2020 Vizerektorin für Lehre, Forschung und Internationales.