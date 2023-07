Neuer Kredit: Für Porsche sinken die Zinsen, wenn es mehr E-Autos gibt

Autokonzerne. Die Porsche AG holt sich 2,5 Milliarden Euro über eine Sustainability-linked-Konsortialfinanzierung. Latham & Watkins und Freshfields helfen.

Latham & Watkins LLP hat die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (also Sportwagenhersteller Porsche) bei einem Sustainability-linked-Konsortialkreditvertrag beraten. Die revolvierende Kreditlinie umfasse ein zugesagtes Volumen von insgesamt 2,5 Mrd. Euro und werde von einem internationalen Konsortium mit Banken aus Europa, Asien und Amerika gestellt. Die Laufzeit beträgt initial fünf Jahre und kann zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden.

Nachhaltig mit viel PS

Eine integrierte Nachhaltigkeitskomponente koppelt dabei laut den Angaben die Finanzierungskonditionen an die Entwicklung des Anteils der ausgelieferten rein elektrischen Fahrzeuge am Gesamtabsatz. Die Porsche AG strebt an, den Anteil voll-elektrischer Fahrzeuge im Jahr 2030 auf mehr als 80% der ausgelieferten Neufahrzeuge zu steigern.