Die Gewinner der Promoting the Best Awards 2023

Unter der Schirmherrschaft von Justizministerin Alma Zadic haben Women in Law, Future-Law und die Vereinigung Österreichischer Unternehmensjuristen (VUJ) zum sechsten Mail die „Promoting the Best Awards“ verliehen. Die Preisverleihung fand in der Grand Etage des Hotels Grand Ferdinand in Wien statt.

Der Fokus lag dieses Jahr laut den Angaben auf den Themen Frauen, Digitalisierung und Performance. Die Gewinner wurden von einer Jury ausgewählt.

Die diesjährigen Gewinner

Die Promoting the Best Awards 2023 gingen an:

Francine Brogyányi in der Kategorie „Beste Juristin“,

Brigitte Bierlein in der Kategorie „Lifetime Achievement Award“,

Anwaltskanzlei Knoetzl Haugeneder Netal in der Kategorie „Women go Panel“,

Österreichische Post AG in der Kategorie „Beste Rechtsabteilung“,

Anwaltskanzlei Baker McKenzie in der Kategorie „Beste Kanzlei Mental Health“,

Refurbed GmbH in der Kategorie „Beste Rechtsabteilung Mental Health“,

Anwaltskanzlei Cerha Hempel und Fachverlag LexisNexis in der Kategorie „Bestes Legal Tech Produkt“,

TÜV Austria Holdinger AG in der Kategorie „Beste Legal Tech Rechtsabteilung“,

Anwaltskanzlei c/t Rechtsanwälte Caroline Toifl in der Kategorie „Beste Legal Tech Anwaltskanzlei“,

Elisabeth Esterer in der Kategorie „Beste Konzipientin“,

Zaunergroup Holding in der Kategorie „21st Century Award – Rechtsabteilung“,

Anwaltskanzlei CMS Reich-Rohrwig Hainz in der Kategorie „Women in Law – Beste Rechtsanwaltskanzlei“.

Die beiden Special Recognition Awards 2023 wurden dem Österreichischen Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK) sowie dem Justizministerium verliehen.