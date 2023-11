Neue Geschäftsführerinnen für die Ludwig-Stiftung

Wien. Bettina Brunner und Sylvia Tuczka sind neue Geschäftsführerinnen der Österreichischen Ludwig-Stiftung. Sie treten im Jänner 2024 an.

Der Stiftungsrat der Österreichischen Ludwig-Stiftung für Kunst ernennt Kunsthistorikerin Bettina Brunner als wissenschaftlich-kunsthistorische Geschäftsführerin und Juristin Sylvia Tuczka als kaufmännische Geschäftsführerin. Sie starten in ihren neuen Funktionen im Jänner 2024.

„Es war uns im Stiftungsrat äußerst wichtig, einen guten und reibungslosen Übergang nach dem Ausscheiden des langjährigen Leitungsteams mit Ende 2023 zu gewährleisten. Ich danke Gottfried Toman und Sabeth Buchmann für ihre Tätigkeit“, so Theresia Niedermüller, Vorsitzende des Stiftungsrates.

Die Österreichische Ludwig-Stiftung für Kunst und Wissenschaft wurde 1981 unter Einbringung von etwa 130 künstlerischen Arbeiten aus der Sammlung von Peter und Irene Ludwig gegründet. Gegenwärtig umfasst die Sammlung laut den Angaben an die 950 künstlerische Arbeiten, die sich großteils in der Sammlung des Mumok (Museum Moderner Kunst) als Dauerleihgaben befinden.

Die Werdegänge

Bettina Brunner ist Kunsthistorikerin und promovierte 2017 an der Akademie der bildenden Künste in Wien zum Verhältnis von historischem Avantgardefilm und Arbeiten der Gegenwartskunst. Von 2022 bis 2023 realisierte sie als Kuratorin des Kinoprogramms im Mumok in Wien Filmveranstaltungen. Für die Österreichische Ludwig-Stiftung war sie 2021 als Koordinatorin der Festtagung zum 40-jährigen Bestehen der Stiftung tätig sowie als Mitherausgeberin des Tagungsbandes. Zuvor war sie im Bereich Ausstellungen und Publikationen bei TBA21 in Wien angestellt.

Sylvia Tuczka absolvierte ein Studium der Rechtswissenschaften in Wien und Paris. Ihre berufliche Laufbahn startete sie bei PwC zunächst in London und später in Wien, wo ihre Tätigkeiten Beratungsleistungen im internationalen Steuerrecht sowie Buchprüfung umfassten. Mit dem Stiftungswesen in Österreich sei sie aufgrund ihrer derzeitigen beruflichen Tätigkeit in den Bereichen Finance, Audit und Controlling für eine Privatstiftung und deren Beteiligungen vertraut.