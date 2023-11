Management Club feiert 50-jähriges Jubiläum mit langer Gästeliste

Wien. Der Management Club feiert sein 50-jähriges Bestehen: Zum Event kamen 120 Gäste und der Wirtschaftskammer-Chef als Gratulant.

Seit 1973 vernetze der Management Club C-Level Managerinnen und Manager, junge Führungskräfte und aufstrebende Studierende, die am Beginn ihrer Karriere stehen, heißt es in einer Aussendung: Bei der Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen im Saal der Labstelle blickte das MC Vorstandsteam mit Präsident Thomas Arnoldner und Geschäftsführer Walter Gupfinger auf eine wachsende Community mit über 200 neuen Mitgliedern, heißt es.

Ehrengast war Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich. Management Club-Geschäftsführer Walter Gupfinger ist ein ehemaliges Mitglied der Bundesleitung des ÖVP-Wirtschaftsbunds, der Management Club selbst positioniert sich in der Öffentlichkeit aber nicht politisch.

Der Event

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums lud das Vorstandsteam um Präsident Thomas Arnoldner (stv. Vorstandsvorsitzender der Telekom Austria AG), Henrietta Egerth (Geschäftsführerin der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG), Georg Krause (Vorstand der msg Plaut AG) und Günther Ofner (Vorstandsdirektor der Flughafen Wien AG) und Iris Ortner (geschäftsführende Gesellschafterin der IGO Industries) sowie Geschäftsführer Walter Gupfinger den Saal der Labstelle, um gemeinsam mit 120 geladenen Gästen anzustoßen.

Man habe eine Plattform geschaffen, um sich zu erfolgreichem, nachhaltigen Management auszutauschen, so Arnoldner: „Besonders wichtig ist mir die Vernetzung junger, aufstrebender, ehrgeiziger High Potentials mit erfahrenen Führungskräften. Dafür sind wir mit unseren Nachwuchsorganisationen UNIMC und Future MC bestens aufgestellt.“ Als Verein sei man etwa mit der neuen App „My MC“ am Puls der Zeit, so Geschäftsführer Gupfinger.

WKÖ-Präsident Harald Mahrer in seiner Gratulationsrede: „Managerinnen und Manager sind wichtige Verantwortungsträger in der Wirtschaft. Sie leisten einen entscheidenden Beitrag zur ökonomischen Fortentwicklung unseres Landes. Unser gemeinsames Ziel für die Zukunft ist ein weiterhin wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort Österreich. Ich danke dem Management Club für seine wertvolle Arbeit und gratuliere herzlich zum Jubiläum!“

Die Gästeliste

Unter den Gästen laut Aussendung: Petronela Altrichter (COO Microsoft Österreich), Paul Barborka (Chief Operating Officer Aerospace voestalpine High Performance Metals GmbH), Markus Berger (Geschäftsführer Ringspann Austria GmbH), Reinhard Birke (General Manager NTT Data DACH), Gerhard Brecka (Chief Executive Officer Polo Handels GmbH), Martin Butollo (Country CEO Austria Commerzbank AG Niederlassung Wien), Christine Catasta (Aufsichtsratsvorsitzende BIG Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. ), Dominik Dorner (Country Manager Hemmersbach Austria GmbH), Kurt Egger (Generalsekretär Wirtschaftsbund Österreich), Andrea Fronaschütz (Chief Operating Officer Gallup Institut) und Alfons Haber (Vorstand E-Control).

Auch darauf stehen Mario Heinisch (Geschäftsführender Gesellschafter Funk International Austria GmbH), Oliver Heiser (Geschäftsführer RONCO Management Holding GmbH), Angelika Hofer-Orgonyi (Group Head of Digital Excellence Mondi AG), Nicola Hysek (Enterprise Account Executive Salesforce), Carmen Jeitler-Cincelli (Stv. Generalsekretärin Wirtschaftsbund Österreich), René Knapp (Vorstand People, Brand, ESG UNIQA Insurance Group AG), Matthäus Konradsheim (Vorsitzender Uni Management Club), Andreas Kössl (CCO Dolphin Technologies), Michael Krottmayer (Geschäftsführer-Slovenia Greiner Packaging) und Wolfgang Layr (Leiter PR/Kommunikation Volksbank Wien AG)

Ebenfalls auf der Liste: Gerlinde Layr-Gizycki (Geschäftsführerin, Managing Partnerin Inamera gmbh), Awi Lifshitz (CEO weXelerate GmbH), Egon Lokay (Geschäftsführer WKO Inhouse GmbH), Helmut Lutz (Obmann management club Tirol), Gunter Oos (General Manager Jaad Car GmbH), Wolfgang Pfeil (Vorsitzender des Management Club Oberösterreich), Johann Pinterits (Geschäftsführung GMS Gourmet GmbH), Andreas Pollak (Geschäftsführer petsche-demmel pollak rechtsanwaelte gmbh), Sven Pöllauer (Leiter PR & Marktkommunikation ÖBB-Personenverkehr AG), Karl Sagmeister (Geschäftsführer Schneider Electric Austria), Jasmin Soravia (Geschäftsführende Gesellschafterin Kollitsch & Soravia Immobilien GmbH), Thomas Spann (Geschäftsführer Kleine Zeitung GmbH & Co KG), Elisabeth Totzauer (Hauptabteilungsleiterin „Magazine und Servicesendungen ORF), Stefan Weiss (CEO SCHIG mbH), Florian Werksnies (Geschäftsführer 3HillsIT), Ingrid Wick-Felinger (Geschäftsführerin RWA Raiffeisen Ware Austria), Christina Wilfinger (Managing Director SAP Österreich GmbH) und Jörg Zehetner (Geschäftsführer KWR Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte GmbH).