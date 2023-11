Deloitte schnappt sich Südösterreich-Berater Rabel & Partner

Wien/Graz. „Big Four“-Riese Deloitte übernimmt Steuerkanzlei Rabel & Partner mit 120 Beschäftigten: Sie ist in Südösterreich stark und hat u.a. beim Kika/Leiner-Verkauf beraten.

Rabel & Partner ist ab sofort Teil des Deloitte Netzwerks, heißt es in einer Aussendung: Deloitte setze damit den Wachstumskurs der vergangenen Jahre fort. Mit dem Beitritt der etablierten Kanzlei Rabel & Partner zum Deloitte Netzwerk baue das Beratungsunternehmen die regionale Expertise weiter aus, insbesondere für den Standort Steiermark.

„Wir freuen uns sehr, Rabel & Partner in unserem Deloitte Netzwerk begrüßen zu dürfen. Der Zusammenschluss unter dem Dach von Deloitte bündelt die Stärken beider Kanzleien und macht sie gemeinsam zum optimalen Partner – gerade für die steirische Wirtschaft“, so Harald Breit, CEO von Deloitte Österreich.

Die Übernahme

Deloitte ist eine „Big Four“-Kanzlei, gehört also zum Oligopol der Wirtschaftsprüfungskanzleien Deloitte, EY, KPMG und PwC, die etwa zwei Drittel des weltweiten Marktes beherrschen. Ebenso wie andere Großkanzleien hat Deloitte in den letzten Jahren gezielt starke lokale Steuerkanzleien übernommen, um die Präsenz vor Ort in Österreich auszubauen. Zum Vergleich:

Derzeit beschäftigt Deloitte Österreich rund 1.750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 14 Standorten.

Rabel & Partner hat rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vier Standorten in Österreich (Graz, Wien, Linz und Villach).

Der Schwerpunkt der Tätigkeit von Rabel & Partner liegt im Süden Österreichs, insbesondere in der Steiermark. Zuletzt hat Rabel & Partner z.B. die Supernova-Gruppe beim Erwerb der Liegenschaften der Kika-/Leiner-Gruppe von Signa beraten. Die von Rabel & Partner schon bisher angebotenen Serviceleistungen Steuerberatung, Financial Advisory, Sonderprüfungen, Buchhaltung und Personalverrechnung werden nun um die Services von Deloitte – Tax & Legal, Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory – erweitert, heißt es.

Durch den Zusammenschluss entstehe eines der größten Financial Advisory-Teams Österreichs, mit Leistungen von Unternehmenskauf oder -verkauf, Kapitalmarkttransaktion, Umstrukturierung oder Optimierung der Finanzstruktur bis hin zu Valuation Services und Sanierungs- und Restrukturierungsleistungen sowie Financial Modelling.

Die neuen Partner

Folgende Mitglieder des Rabel & Partner Führungsteams steigen als neue Partner bei Deloitte ein: Markus Dollinger, Hannes Eichinger, Alexander Enzinger, Josef Klug, Peter Kofler, Markus Pellet, Irina Prinz, Florian Raab, Klaus Rabel und Peter Stanzenberger. Damit wechselt beinahe die gesamte Partner-Ebene von Rabel & Partner zu Deloitte. Gemeinsam mit dem Führungsteam von Deloitte Styria, bestehend aus Karin Eckhart, Matthias Kunsch, Bernd Luxbacher, Friedrich Möstl und Robert Wietrzyk-Sanin, werden sie den Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortsetzen, heißt es.

Die Statements

„Der Beitritt von Rabel & Partner zum Deloitte Netzwerk bringt Vorteile sowohl für unsere Kundinnen und Kunden durch ein erweitertes Leistungsangebot und starke internationale Netzwerk-Partner als auch für unsere Mitarbeitende durch neue Entwicklungs- und Karrierechancen. Mit rund 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entsteht dadurch das mit Abstand größte Beratungsunternehmen im Süden Österreichs. Damit ist die umfassende Betreuung sowohl unserer bestehenden als auch neuen Kundinnen und Kunden für die Zukunft bestmöglich gesichert“, so Klaus Rabel, Senior Partner und Gründer von Rabel & Partner.

„Wir haben in Deloitte einen strategischen Partner gefunden, mit dem wir unsere Identität und Unternehmenskultur beibehalten und gleichzeitig von den Potenzialen eines großen Beratungsnetzwerkes profitieren können“, so Alexander Enzinger und Josef Klug, beide Senior Partner von Rabel & Partner: „Wir werden gemeinsam noch stärker im Süden Österreichs auftreten können und unsere Kundinnen und Kunden einerseits in gewohnt professioneller Art und Weise betreuen und andererseits bei der Vielzahl an aktuellen Herausforderungen mit einem noch breiteren Expertenwissen unterstützen.“

„Der Beitritt von Rabel & Partner zu unserem Netzwerk ist ein wichtiger Meilenstein auf allen Ebenen. Nicht nur können die Kundinnen und Kunden von Rabel & Partner zukünftig auf die breite Expertise eines der größten Beratungsunternehmen Österreichs bauen. Auch unsere Klientinnen und Klienten profitieren durch den Zusammenschluss vom fundierten Finanz- und Rechnungswesen-Know-how einer österreichweit etablierten Kanzlei. Damit sind die Weichen für die Zukunft gestellt“, so Friedrich Möstl, Geschäftsführer von Deloitte Styria.