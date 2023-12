Mercedes baut Ladenetz mit E.ON: White & Case hilft

E-Autos. White & Case berät Mercedes-Benz bei seinem Pakt mit Energiekonzern E.ON für ein europaweites Charging Network.

White & Case hat Mercedes-Benz bei der Kooperationsvereinbarung zu seiner strategischen Partnerschaft mit E.ON für den Aufbau und Betrieb des neuen, europaweiten Mercedes-Benz Charging Networks beraten. Der erste deutsche Ladestandort wurde als Teil der Kooperation kürzlich in Mannheim eröffnet.

Der Plan

Bis zum Ende des Jahrzehnts will Mercedes-Benz weltweit mehr als 2.000 eigene Ladestationen mit über 10.000 Schnellladepunkten errichten. Der neue Mercedes-Benz Charging Hub in der Rhein-Main-Neckar-Region liegt an einem der wichtigsten Verkehrskorridore in Deutschland.

Das Beratungsteam

Das White & Case Team, das die interne Rechtsabteilung von Mercedes-Benz bei der Transaktion beriet, wurde von Partner Matthias Kiesewetter (M&A/ Corporate) geleitet und umfasste die Partner Thomas Burmeister (Energy), Florian Degenhardt (EIPAF), Martin Munz (IP/Competition), Bodo Bender (Tax), Brice Engel (Real Estate, Paris), Jean Paszkudzki (Corporate, Paris), Counsel Alexander Born (Tax), die Local Partner Moritz Müller-Buttmann (M&A/Corporate) und Sandra D´Ascenzo (Real Estate) sowie die Associates Thorsten Eggert (M&A/Corporate), Petra Kistner (Energy), Gregoire Baudry (Real Estate, Paris) und Robert Bente (EIPAF).