Zwei neue juristische Certificate Programs an der Uni Krems

Postgraduate. Die beiden Weiterbildungsprogramme „Private Client Beratung“ und „Vertiefendes Familienrecht“ kommen neu an der Donau-Uni Krems.

Das Department für Rechtswissenschaften und Internationale Beziehungen der Universität für Weiterbildung Krems bringt neue berufsbegleitende Weiterbildungsprogramme: Ab dem Sommersemester 2024 kommt konkret das Certificate Program „Private Client Beratung“ (Private Clients im Sinne von vermögenden Privatpersonen, Unternehmerfamilien u.a.) und ab dem Wintersemester 2024/25 dann „Vertiefendes Familienrecht“.

Kooperationspartnerin ist in beiden Fällen Univ.-Prof. Astrid Deixler-Hübner von der Johannes Kepler-Uni Linz (JKU). „Mit diesen beiden interdisziplinären Kurzprogrammen bieten wir Innovationen an, die es in Österreich in dieser Form noch nicht gibt“, so Departmentleiter Thomas Ratka. Nach erfolgreichem Abschluss enthalten die Studierenden ein Universitätszertifikat. Die Weiterbildungsprogramme sind auf ein Semester berufsbegleitend angelegt und finden in Wochenendmodulen statt.

Private Client Beratung

Das Certificate Program „Private Client Beratung“ setze sich zum Ziel, fundiertes Beratungs-Know-how, insbesondere im Zusammenhang mit Vermögens- und Nachfolgeplanung, zu vermitteln. Die Studierenden erarbeiten sich praxis- und klient:innensichere Kenntnisse aus den Bereichen Erbrecht, Gesellschaftsrecht, Familienrecht, Privatstiftungsrecht und Steuerrecht. Aspekte des „Family Office“, Anlagestrategien und Konfliktmanagement spielen laut den Angaben eine zentrale Rolle.

Vertiefendes Familienrecht

Die Vermittlung von anwendungsnahem Wissen aus dem breit gefächerten, sehr konfliktbeladenen Familienrecht ist Gegenstand des Weiterbildungsprogramms „Vertiefendes Familienrecht“. Auch angrenzende Rechtsgebiete wie Erb- und Wohnrecht, internationales Familienrecht, Steuerrecht und Sozialversicherungsrecht werden behandelt. Im Blick seien besonders die Beratung und Verfahrensführung in Bezug auf Ehe- und Partnerschaftsrecht, Scheidungsrecht, Kindschaftsrecht sowie angrenzende Rechtsgebiete. Einen weiteren Schwerpunkt bilden psychologische Grundlagen in der Ehe- und Partnerschaftsberatung sowie in der Streitbeilegung und Mediation.