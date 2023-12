Online-Lehrgang: In fünf Tagen zum Whistleblowing-Officer

Hinweisgeber & Systeme. Das Gesetz zum Hinweisgeberschutz ist in Kraft: Mit einem Online-Lehrgang will die Manz Rechtsakademie ab Jänner dafür Fachkräfte ausbilden.

Konkret soll der Online-Lehrgang in fünf Tagen das Rüstzeug für die Tätigkeit als Whistleblowing-Officer vermitteln. Auf dem Programm stehen laut Veranstalter Das HinweisgeberInnenschutzgesetz (HSchG) sowie die (geschützte und rechtssichere) Kommunikation mit Hinweisgebern inklusive Datenschutz; weiters die einschlägigen Bestimmungen des Arbeitsrechts und die Durchführung von Interviews sowie Strafrecht und Wirtschaftskriminalität plus Case Management vor dem Hintergrund der Whistleblowing-Bestimmungen. Auch Whistleblowing-Systeme in der Praxis, die Behördensicht und „Workplace Misconduct Investigations“ werden beleuchtet.

Veranstaltung und Vortragende

Die (anmelde- und kostenpflichtigen) Online-Veranstaltungen finden ab 19. Jänner 2024 statt. Mehrere Vortragende wirken mit. Die Tagungsleitung liegt bei Patrick Göschl, Senior Manager bei PwC im Bereich Forensic Services und u.a. mit der Durchführung von Sonderuntersuchungen, der Implementierung von Compliance Maßnahmen sowie der Konzeptionierung und Implementierung von Whistleblowing Systemen befasst.