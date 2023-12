ETH Zürich geht beim Digital-Campus der TU München an Bord

Technik-Unis. Die ETH München zieht am Digitalcampus Heilbronn der Technischen Universität München (TUM) ein. Finanzielle Hilfe kommt vom Sponsor Dieter Schwarz Stiftung.

Die TUM und die ETH Zürich bündeln ihre Kräfte, heißt es dazu in einer Aussendung der Münchner Technik-Uni. Der TUM Campus Heilbronn werde mit Unterstützung der Dieter Schwarz Stiftung (DSS) seit 2018 in den Schwerpunktbereichen Digitale Transformation, Familienunternehmen und Information Engineering zum zukünftigen KI-Innovationspark Heilbronn aufgebaut. Dazu finanziert die DSS insgesamt 41 Professuren an der TUM School of Management und der TUM School of Computation, Information and Technology, davon 32 am Standort Heilbronn. Die Professuren werden für zunächst 30 Jahre vollständig durch die DSS finanziert, inklusive Ausstattung und Infrastruktur.

Hilfe aus der Schweiz bei Forschung und Lehre

Nun werde der Bildungscampus Heilbronn mit der ETH Zürich als strategischem Partner mit neuen Professuren in den Kernbereichen Informatik und Datenwissenschaften ausgebaut. Damit schaffe der Campus in Heilbronn Synergiemöglichkeiten für gemeinsame Forschungsinitiativen und Lehrprogramme von TUM und ETH rund um die Digitale Transformation. Ein Letter of Intent dazu wurde jetzt von ETH und DSS unterzeichnet.

Mit der TUM und der ETH Zürich vereine der Bildungscampus Heilbronn künftig die Kompetenzen zweier führender technischer Universitäten an einem Ort, was „europaweit einmalig“ sei, so TUM-Präsident Prof. Thomas F. Hofmann. ETH-Präsident Joël Mesot sieht durch den „grenzüberschreitenden Schulterschluss“ Europas Fähigkeit gestärkt, „eigene Antworten auf die großen globalen Herausforderungen zu geben“.

Lob für die Unis vom Sponsor

„Die Zusammenarbeit mit der TUM hat das Wissenschaftsökosystem in Heilbronn bereits jetzt international sehr positiv geprägt, wie u.a. zahlreiche durch Stiftungsprofessuren manifestierte Partnerschaften der TUM mit internationalen Spitzenuniversitäten belegen. Die außerordentlich positive Entwicklung und Hebelwirkung der renommierten TUM hat uns dazu bewogen, mit der ETH Zürich eine weitere internationale Spitzenuniversität für unseren Bildungscampus zu gewinnen. In Kooperation mit der TUM geben sich daraus einmalige Synergiepotentiale für Heilbronn“, so Prof. Reinhold R. Geilsdörfer, Geschäftsführer der Dieter Schwarz Stiftung.