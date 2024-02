Das war der Juristenball 2024 in der Wiener Hofburg

Events & Tradition. Auch heuer wieder war die Hofburg an der Wiener Ringstraße Schauplatz für den Juristenball, der Tradition entsprechend am Faschingssamstag.

Traditionell am Faschingssamstag fand in der Wiener Hofburg der Juristenball statt, wie immer organisiert vom Juristenverband. Inspiriert von Präsident Alexander T. Scheuwimmer, seines Zeichens Halbjapaner, stand der älteste Ball der Welt diesmal unter dem Motto „Vienna meets Tokyo“, heißt es in einer Aussendung.

Vienna meets Tokyo

Neben Justizministerin Alma Zadić folgten der Einladung unter Anderem Ryuta Mizuuchi, japanischer Botschafter, Heather Mills, Witwe von Paul McCartney, Síofra O’Leary, Präsidentin des EGMR, Georg Kodek, Präsident des OGH, Othmar Karas, Erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments und Brigitte Bierlein, Bundeskanzlerin und Präsidentin des VfGH a.D.

Die mehr als 3.000 Gäste waren ob des gelungenen Balls mehr als begeistert, zeigen sich die Veranstalter angetan: Uns gelang der Brückenschlag zwischen zwei Städten, die etwas ganz besonderes eint: Ein stark ausgeprägtes Traditionsbewusstsein“, so Gastgeber Scheuwimmer stellvertretend für alle Funktionäre des Juristenverbands.