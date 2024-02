BMD Info Days starten am 19. März 2024: CRM, ESG, Cloud & Co

Software. Die BMD Info Days sind Event und Produktschau für Unternehmen und Steuerberatungskanzleien von BMD Software: Sie starten heuer ab 15. März.

Die BMD Info Days sollen Unternehmen und Steuerberatungskanzleien über die aktuellen Möglichkeiten und Trends der Software informieren, so Roland Beranek, Leiter der BMD Akademie. Die Themen sind u.a. Zeiterfassung, Lohnabrechnung, CRM, Fakturierung & Warenwirtschaft, Rechnungswesen, Controlling, usw.

„Die BMD Infodays sind eine Leistungsshow für Interessenten und bestehende Kunden, welche Ihr Portfolie sinnvoll mit zeitsparenden und informativen Tools erweitern möchten“, sagt Beranek: „Die Bandbreite umfasst die gesamte BMD Software vom Herzstück CRM, dem gesamten Rechnungswesen, Zeitwirtschaft, Lohnabrechnung & HR, von der einfachen Fakturierung bis zu komplexen WWS Lösungen. Im Mittelpunkt stehen Innovationen, die gesamte Welt des Web inkl. der BMD Apps und die BMD Cloudlösungen. Wesentlich sind auch die Aus- und Weiterbildungen jeglicher Art. Im Vordergrund steht mit allen zur Verfügung stehenden neuesten Technologien immer der Nutzen für unsere Kunden.“

Die Termine

So geht es im Programm z.B. um Lösungen und Praxistools, die Routineaufgaben automatisieren, Belegaustausch und Postwege durch Digitalisieren vereinfachen und Arbeitsabläufe durch Workflows optimieren sollen. Die Kommunikation zwischen Kanzlei und Mandant soll dabei flexibel und von jedem Ort aus möglich sein. Auch Tools für Wirtschaftsprüfungs- und Steuerthemen wie etwa Automatisierungsmöglichkeiten in der Buchhaltung, der „Steuer-Navigator“ und das neue ESG Screening Tool werden vorgestellt.

Das ESG Screening Tool kann laut den Angaben u.a. die relevanten ESG-Kriterien prüfen und dokumentieren helfen, stellt skalierbare Checklisten bereit, ermittelt erste Kennzahlen (z. B. CO2-Footprint) und hilft bei der Erstellung eines Leitfadens für zukünftige Verbesserungsmaßnahmen.

Früher ausschließlich in Präsenz durchgeführt, finden die BMD Info Days inzwischen online sowie physisch in Wien statt. Los geht es am 19. März online, es folgt dann ein Präsenz-Event in Wien am 24. April und zwei weitere Termine am 16.5. und am 12.6.2024.