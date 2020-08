Seminare: Certified Tax Manager, Buchhalter in der Insolvenz und mehr

Weiterbildung. Um Steuerfunktionsmanagement geht es am Controller Instituts im November. Und zwei Linde-Termine behandeln Besteuerung sowie Lohnverrechnung in der Insolvenz.

Professionelles Steuerfunktionsmanagement ist heute mehr denn je von Herausforderungen geprägt, heißt es bei Deloitte Österreich: Zahlreiche rechtliche Neuerungen und Sondervorschriften prägen die Materie. Deloitte veranstaltet gemeinsam mit dem Controller Institut dazu einen sechstätigen Online-Lehrgang ab 5. November 2020.

Ausgehend von aktuellen materiell-rechtlichen Steuerthemen werden dabei Best Practices für die Instrumente des erfolgreichen Managements der Steuerfunktion in mittelständischen und großen Unternehmen aufgezeigt, so die Veranstalter. Im Fokus stehen die Entwicklung und Implementierung von Steuerstrategien, das Finden von Lösungswegen im Bereich Steuerdaten- und Technologiemanagement sowie der Aufbau eines Tax Compliance Management Systems bzw. eines Steuer-IKS.

Zielgruppe sind Fach- und Führungskräfte aus Steuerabteilungen, aus dem Finanz- und Rechnungswesen sowie an Steuerberaterinnen und Steuerberater, Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzverwaltung.

Die Steuer in der Pleite

Um Steueroptimierung bei Sanierungen und gerichtlichen Insolvenzverfahren geht es bei einem Linde-Seminar am 7. Oktober 2020. Behandelt werden laut Veranstalter:

steuerliche Probleme und Lösungsmöglichkeiten in der Praxis

die Einordnung der Umsatz- & Ertragsteuerforderungen als Insolvenz- oder Masseforderung

Pflichten, Rechte und Haftung des Insolvenzverwalters, Nebenansprüche u.a.

Dabei werden die Änderungen aufgrund von Covid-19 berücksichtigt. Die Vortragenden sind:

Univ.-Prof. Mag. Dr. Sabine Kanduth-Kristen, LL.M. (Steuerberaterin, Institut für Finanzmanagement der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt)

Dr. Klemens Dallinger (Wirtschaftsanwalt, Insolvenz- und Sanierungsverwalter)

Die Löhne in der Insolvenz

Um Restrukturierung und Lohnverrechnung geht es bei Linde am 21. September 2020 (online). Behandelt werden die arbeits- und abgabenrechtliche Besonderheiten, darunter etwa das Informations- und Mitwirkungsrecht des Betriebsrats.

Auch To-Do‘s bei Kündigungen, das Kündigungsfrühwarnsystem, allgemeiner und besonderer Bestandsschutz, Sozialplan; Betriebsübergang und Betriebsstilllegung, ein Leitfaden zu typischen Beendigungsbezügen usw. werden behandelt. Eine Kostenkalkulation für Sozialplanverhandlungen und die Betrachtung von Vergleichszahlungen hilft dabei, in der Insolvenz die Kontrolle über die Zahlen zu behalten.