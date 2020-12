Weiterbildung für Mitarbeiter in der Kurzarbeit

Corona-Krise. Die Uni Graz bietet vier neue Kompaktkurse für Mitarbeiter an, die derzeit in Kurzarbeit sind. Diese dauern zwei bis drei Tage und sind vom AMS förderbar.

Das Arbeitsmarktservice (AMS) fördert bundesweit Weiterbildungskosten für Unternehmen, deren Mitarbeiter in Kurzarbeit sind. 60% der Kosten sind förderbar.

Uni for Life, die Weiterbildungseinrichtung der Uni Graz, bietet in diesem Zusammenhang vier neue Kurzkurse für Unternehmen, die AMS-Beihilfe zu den Schulungskosten der Qualifizierungsmaßnahmen von Arbeitnehmer in Kurzarbeit nützen möchten.

Von Lean-Management bis BWL

Folgende vier Kurzformate sind laut den Angaben buchbar:

Lean-Management

Projektmanagement

Betriebswirtschaft

Veranstaltungs- und Eventmanagement

Die Kurzformate sind ab sofort buchbar und orientieren sich laut Angaben im Ausmaß von zwei bis drei Tagen am Mindestumfang der AMS-Förderrichtlinien. Abgehalten werden die Kurse in Präsenz, digital oder hybrid.

„Kompaktformate in der Weiterbildung sind unser Statement, um nicht ausschließlich auf Langformate zu setzen, sondern auch kürzere Formate zu bedienen, die mit unserem Know-how sowohl in Präsenz als auch im digitalen Raum sehr gut funktionieren“, so Stephan Witzel, Geschäftsführer von Uni for Life.