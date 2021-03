Stanford-Webinar zu E-Mobilität und Infrastruktur bei WKO

Veranstaltung. Das Stanford-Webinar „The Emerging eMobility Infrastructure“ bringt einen Blick auf aktuelle Lösungsansätze für die E-Mobilität.

Im September 2017 unterzeichnete die WKO ein Abkommen mit der bekannten US-Uni Stanford (“Go Stanford”), welches österreichischen WKO-Mitgliedsfirmen u.a. die Teilnahme an exklusiven Workshops ermöglichen soll.

Dabei geht es um Innovation im Allgemeinen und das Innovations-Umfeld des Silicon Valley im Besonderen.

Der Inhalt

Im Mai 2020 begann die Webinar Serie “Methods of Innovation – From Concepts to Reality”, die es bisher auf fünf Webinare brachte und nun laut Wirtschaftskammer verlängert wird.

Am 24.3.2021 findet daher jetzt das Webinar „The Emerging eMobility Infrastructure“ statt. Vortragender ist Rajit Gadh (Professor of Mechanical and Aerospace Engineering @UCLA). Die Veranstaltung ist anmeldepflichtig und auf WKÖ-Mitglieder beschränkt.