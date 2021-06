Philipp Lederle wird Innovationsmanager bei D.A.S.

Management. Der auf Privat- und Firmenkunden spezialisierte Rechtsschutzversicherer D.A.S. führt eine neue Stabstelle ein: Erster Innovationmanager wird Philipp Lederle.

Der nach Eigendefinition „Innovationsenthusiast“ übernimmt mit Juni 2021 die Position, die im Bereich Betriebsorganisation & Unternehmensentwicklung in der Wiener D.A.S.-Zentrale angesiedelt ist.

Die neue Aufgabe

Zufriedene Kunden und ein ausgezeichnetes Kundenerlebnis sowie eine effiziente Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern seien im Fokus des unabhängigen Rechtsschutzspezialisten, D.A.S. Rechtsschutz AG. Neben einem bestmöglich funktionierenden Alltagsgeschäft müssen dafür bestehende Welten immer wieder neu gedacht werden, heißt es weiter: Big-Data, Blockchain, Smart Contracts, Marketing Automation und Telematik sind nur ein paar Überbegriffe aus dieser Gedankenwelt. Mehrwertstiftende Innovationen können aber auch aus interdisziplinären Projekten und Kooperationen mit neuen Partnern entstehen.

Solche Veränderungen im Mikro- und Makrobereich bergen selbstverständlich auch Risiken, die entsprechend gehandelt werden müssen. Und vor allem dürfe es dabei auch nicht bei der Ideenfindung bleiben. Es gehe darum, Innovationen auf den Boden zu bringen und wirtschaftlich erfolgreich im Kundeninteresse einzusetzen.

Ideen als Investition

In die Umsetzung von Ideen zu investieren, bedeute in die Zukunft zu investieren: „Die Basis für Innovationen sind Ideen“, hält Johannes Loinger, Vorsitzender des Vorstandes des österreichischen Unternehmens, fest. „Ideen zu haben reicht aber nicht aus. Diese müssen aufgegriffen und realisiert werden. Die Basis hierfür sind die strukturierte Sammlung sowie eine effiziente Planung. Und dafür haben wir die Stelle Innovationsmanagement eingeführt“, so Loinger.

Als Bindeglied zwischen Unternehmensführung, den einzelnen D.A.S. Bereichen und technischen, prozessualen und inhaltsbezogenen Neuerungen, soll der neue Innovationsmanager die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens mitgestalten. Loinger, langjähriger Vorstandsvorsitzende der D.A.S. und Branchenexperte, sieht zwei Stränge für Innovationsmöglichkeiten. „Die Versicherungswirtschaft kann von den zahlreichen technologischen Fortschritten wie dem Einsatz von AI-Programmen in verschiedenen Anwendungen profitieren. Wir Versicherer können – ich nenne da in unserem Umfeld etwa das Schlagwort Legal Tech – Innovationskraft jedoch auch explizit fördern. Mit zielgruppengerechten Lösungen spannen wir auf diese Weise unseren Kunden und Vertriebspartnern ein Sicherheitsnetz für kommende Risiken, innovative Produktlösungen oder neue Geschäftsmodelle.“

Das Statement

Die neugeschaffene Stelle ist dem Bereich Betriebsorganisation & Unternehmensführung, geleitet von Andrea Zelger, zugeordnet. Der neue Stelleninhaber, Philipp Lederle, hat ein Master Studium Entrepreneurship, Innovation & Applied Management an der Fachhochschule Wiener Neustadt berufsbegleitend im Jahr 2020 abgeschlossen. Auch als Gründer zweier Unternehmen war er bereits engagiert, zuletzt als Projekt- & Innovationsmanager im Managementboard der Lellis GmbH in Wien.

„Innovationsmanager müssen Trends früh erkennen. Meine gesunde Neugierde hilft mir dabei diese aufzuspüren und über den Tellerrand zu blicken“, definiert Lederle selbst: „Im Gegensatz zu meinen neuen Kolleginnen und Kollegen in den D.A.S. Bereichen habe ich die Zeit und Aufgabe mich ausdrücklich um Innovationen zu kümmern.“