Die GmbH in allen Unternehmensphasen sicher führen

Mit über 1.600 Beispielen, Mustern und Checklisten

Von der Eintragung im Firmenbuch bis zur Liquidation: Die wesentlich erweiterte Neuauflage des Handbuchs führt durch die verschiedenen Phasen einer GmbH und legt dabei den Fokus auf die Umsetzbarkeit im Berufsalltag. Der klare Aufbau, die präzisen Darstellungen sowie die zahlreichen Checklisten, Vertragsmuster, Firmenbucheingaben und Praxishinweise helfen die komplexe Materie besser zu verstehen.

Über 750 Beispiele bieten konkrete Handlungsempfehlungen und Hilfestellungen in Krisensituationen, wie Sanierung oder Streitigkeiten zwischen Gesellschaftern bzw. Geschäftsführern. Damit vermittelt dieses Handbuch all jenen die nötige Sicherheit, die mit der Bewältigung anspruchsvoller Aufgaben in einer GmbH betraut sind, etwa Gesellschaftern und Geschäftsführern, Aufsichtsrats- und Beiratsmitgliedern sowie Unternehmensjuristen. Aufgrund des hohen Praxisbezuges richtet sich das Werk zudem an Angehörige der rechts- und wirtschaftsberatenden Berufe und ist dank seiner leichten Lesbarkeit auch für Nichtjuristen geeignet.

Mehr Infos unter:

Wie führe ich eine GmbH richtig? (Linde Verlag)

>>> Weiter >>>

(Werbung)