Neue Directors bei Deloitte in Tirol und Wien

Innsbruck/Wien. Karen Burghardt wird Director bei Deloitte am Standort Wien, Martin Gansterer in Tirol: Beide sind in der Sparte Audit & Assurance tätig.

Martin Gansterer (41) wurde zum Director im Bereich Audit & Assurance bei Deloitte Tirol ernannt. Er hat seine Karriere im vergangenen September am Standort Tirol gestartet und ist seitdem für die Prüfungsleitung sowie die teamübergreifende Zusammenarbeit im PMI Regional Cluster verantwortlich.

Martin Gansterer beschäftige sich insbesondere mit dem Aufbau und der Weiterentwicklung der IFRS- und IKS Beratung.

Verstärkung auch in Wien

Seit Jahresbeginn 2022 ist Karen Burghardt (43) in ihrer neuen Funktion als Director beim Beratungsunternehmen tätig: Die Wirtschaftsprüferin ist seit 16 Jahren bei Deloitte in Wien. Ihr Aufgabenbereich umfasst die Leitung von Abschlussprüfungen österreichischer Kreditinstitute.

In ihrer neuen Funktion als Director werde sie verstärkt im Bereich Konzernabschlussprüfungen von international agierenden Bankengruppen tätig sein. Ein weiterer Schwerpunkt liege in der prüfungsnahen Beratung sowie Assurance in den Bereichen Rechnungslegung, IKS und regulatorische Anforderungen für Unternehmen der Finanzbranche.