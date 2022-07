Immobillien: Blockchain-Konferenz am 27.9. fokussiert ESG

Wien. Der Fachverlag Linde veranstaltet am 27. September wieder die „blockchain-REAL 2022“. Dieses Jahr thematisiert die Konferenz unter anderem die Potentiale der Blockchain für mehr Nachhaltigkeit am Immobilienmarkt.

Am 27. September 2022 findet wieder die vom Fachverlag Linde veranstaltete Fachkonferenz „blockchain-REAL“ mit Vortragenden aus den Bereichen Immobilien, Finanz, Steuern, Recht und Vertretern der Start-up-Szene statt. Die Hybrid-Konferenz behandelt die Chancen der Blockchain-Technologie als Instrument für den Immobiliensektor und thematisiert dieses Jahr primär das Thema Nachhaltigkeit.

Im Fokus der Konferenz stehen demnach Möglichkeiten und konkrete Umsetzungserfolge der Blockchain für einen grüneren Immobilienmarkt. Es referieren u.a. Eva-Maria Vesko (FMA), Sonja Dürager (bpv Hügel), Martin Hanzl (EY Law), Michael Schramm (EY), Helmut Beer, Gerald Kerbl, Florian Petrikovics (alle TPA), Klaus Pateter, Stefan Paulmayer (beide CMS), Christian Richter-Schöller (Dorda), Martin Schiefer (Schiefer Rechtsanwälte), Michael Petritz und Michael Deichsel (beide KPMG).

Vorträge, Podiumsdiskussion und Best Practices

Die Themen der diesjährigen Konferenz sind u.a.:

Immobilien-Tokens: Chancen und Anwendungsmöglichkeiten für die öko-soziale Transformation der Immobilienbranche

Update Smart Contracts: Neues für die autonome Vertragsgestaltung

Neuerungen im Vergabewesen durch die EU-Taxonomie und „Fitfor55“

Das Ende des Greenwashings – ESG in der Immobilienbewertung und Gebäudezertifizierung

Blockchain-Technologie-basierte und ESG-konforme Immobilien- und Siedlungsentwicklung

Best Practices zeigen den Teilnehmern laut Veranstalter wie die Blockchain-Technologie am Immobilienmarkt eingesetzt werden kann und eine Podiumsdiskussion behandelt, wie weit die Immo- und Baubranche auf den Strukturumbruch vorbereitet ist. Mehrere Start-ups stellen in kurzen Pitches ihre Projekte vor, darunter ESG-Chain, Ubos, Immutable Insights und Riddle&Code.