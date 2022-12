Akademie der Verwaltungswissenschaften hat erste Absolventen

Betriebswirtschaft für Beamte. Vor einem Jahr wurde die Akademie der Verwaltungswissenschaften (AVW) durch das Land Steiermark und die Uni Graz ins Leben gerufen. Nun feiert die AVW ihre ersten Absolventen.

Die AVW wurde durch das Land Steiermark und Uni for Life (die Weiterbildungsinstitution der Uni Graz), als Plattform für akademisch ausgerichtete Weiterbildungsangebote für Bedienstete der öffentlichen Verwaltung gestartet. Mit dem Universitätskurs „Betriebswirtschaft für Bedienstete der öffentlichen Verwaltung“ startete im März 2022 das erste Weiterbildungsangebot der Akademie.

Insgesamt 14 Absolventen

Im Rahmen einer Feierlichkeit wurden nun den ersten 14 Absolventen des Universitätskurses von Landesrat Werner Amon und Uni for Life-Geschäftsführer Stephan Witzel die Zertifikate überreicht. „Bedienstete aus unterschiedlichen Ebenen des öffentlichen Dienstes haben im vergangenen Semester fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse auf universitärem Niveau erworben. Ich freue mich, dass sie dieses neue Wissen künftig in ihren Aufgabengebieten im steirischen Landesdienst einbringen werden“, so Amon: „Als größter steirischer Arbeitgeber ist es dem Land Steiermark besonders wichtig, die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu forcieren.“